Между бойцами ВС РФ и украинскими БПЛА произошли баталии под Часовым Яром Спецоперация сегодня в 08:33

Расчеты БПЛА бригады «Север-V» Добровольческого корпуса, который работает в составе «Южной» группировки войск, устроили баталии в воздухе с украинскими беспилотниками под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе группировки.

Севернее Часового Яра боевики ВСУ хотели замедлить наступление российских войск. Для этого задействовали огромное количество беспилотников. Операторы дронов бригады «Север-V» начали охотиться на БПЛА противника. Их ликвидировали с помощью подвесок из металла, сетей и таранов. Часов Яр находится рядом с Артемовском. Его освобождение даст ВС РФ возможность начать наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию. Российские войска начали двигаться к городу в конце весны прошлого года. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.