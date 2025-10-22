Меткий стрелок: дагестанец сбил новый украинский дрон из винтовки

сегодня в 13:51

В Дагестане мужчины вышли на дорогу с оружием, чтобы не позволить украинскому беспилотнику нового типа достичь своей цели. У самого меткого стрелка получилось, сообщает SHOT .

В Сети появились кадры «охоты» дагестанцев на вражеский беспилотник. Слышна стрельба, а затем радостные возгласы. БПЛА изменил направление и упал в поле.

ВСУ атаковали Дагестан беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. Эти дроны еще не использовали для атак вглубь территории России.

Утром 22 октября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников украинской армии. Большая часть дронов была перехвачена над Дагестаном — там уничтожили 8 летательных аппаратов.

ВСУ для утренней атаки на Республику Дагестан использовали БПЛА нового типа, в основу которых мог лечь беспилотник «Чаклун», имеющий дальность использования до 900 км.

