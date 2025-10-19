Металлические ставни и забор: как украинцы пытаются защитить свои энергообъекты
Фото - © Фотобанк Лори
В Сети распространяются фотографии усиленных энергетических объектов Украины. На снимках можно разглядеть металлические ставни на окнах, сдвижные ворота и усиленные заборы, окружающие трансформаторные подстанции, сообщает «Военная хроника».
На фото также видно, что присутствуют железобетонные конструкции, призванные защитить открытые распределительные устройства.
Первый эшелон защиты, по всей видимости, ориентирован на укрепление периметра и самого здания подстанции. Это включает в себя установку пуленепробиваемых жалюзи на оконные проемы, монтаж защитных дверей и укрепленных сдвижных ворот. По периметру устанавливаются датчики движения и камеры наблюдения.
Второй эшелон сосредоточен на физической защите ключевых компонентов станции, таких как автотрансформаторы, высоковольтные разъединители и открытые распределительные устройства. Для этого используются железобетонные блоки и усиленные панели. Вокруг оборудования формируются насыпные ограждения из песка или гравия. В случае необходимости применяются бетонные укрытия.
Третий уровень предполагает активную оборону с использованием мобильных или стационарных систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Кроме того, энергосеть переводится на автоматизированное управление распределением мощности. Это означает, что в случае повреждения части сети система автоматически переключает потребителей на функционирующие участки без вмешательства персонала. Это способствует быстрой локализации повреждений и ускорению восстановления электроснабжения.
Остается неясным мотив публикации столь детальных данных. Вероятно, это делается с целью успокоить украинское население в условиях участившихся атак на энергетическую инфраструктуру, или же подобные публикации служат основанием для оправдания освоенных бюджетных средств.
