Металлические ставни и забор: как украинцы пытаются защитить свои энергообъекты

В Сети распространяются фотографии усиленных энергетических объектов Украины. На снимках можно разглядеть металлические ставни на окнах, сдвижные ворота и усиленные заборы, окружающие трансформаторные подстанции, сообщает «Военная хроника» .

На фото также видно, что присутствуют железобетонные конструкции, призванные защитить открытые распределительные устройства.

Первый эшелон защиты, по всей видимости, ориентирован на укрепление периметра и самого здания подстанции. Это включает в себя установку пуленепробиваемых жалюзи на оконные проемы, монтаж защитных дверей и укрепленных сдвижных ворот. По периметру устанавливаются датчики движения и камеры наблюдения.

Второй эшелон сосредоточен на физической защите ключевых компонентов станции, таких как автотрансформаторы, высоковольтные разъединители и открытые распределительные устройства. Для этого используются железобетонные блоки и усиленные панели. Вокруг оборудования формируются насыпные ограждения из песка или гравия. В случае необходимости применяются бетонные укрытия.

Третий уровень предполагает активную оборону с использованием мобильных или стационарных систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Кроме того, энергосеть переводится на автоматизированное управление распределением мощности. Это означает, что в случае повреждения части сети система автоматически переключает потребителей на функционирующие участки без вмешательства персонала. Это способствует быстрой локализации повреждений и ускорению восстановления электроснабжения.

Остается неясным мотив публикации столь детальных данных. Вероятно, это делается с целью успокоить украинское население в условиях участившихся атак на энергетическую инфраструктуру, или же подобные публикации служат основанием для оправдания освоенных бюджетных средств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.