Месть за НПЗ: российские войска разнесли депо «Укразализныци» в Одессе

Российские войска атаковали депо «Укрзализныци» (аналог российского РЖД) в Одессе. Еще наносились удары по ж/д инфраструктуре приграничных общин на севере страны, например, в Конотопе Сумской области, рассказал вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Об этом пишет « Странa.ua ».

При этом утром контактную сеть смогли восстановить. Но ряд поездов из Черниговской и Сумской областей ходят с задержкой.

Также в Одессе был зафиксирован прилет. После него у многих горожан пропал свет. Пресс-служба Минобороны РФ не подтверждала факт удара по депо в Одессе.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 85 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа.

