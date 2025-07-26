Мельниченко: дрон ВСУ пытался ударить по промобъекту под Пензой

Утром 26 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную попытку атаковать российскую территорию. Противник задействовал беспилотник и попытался атаковать одно из промышленных предприятий в Пензенской области, но ничего не получилось. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По словам Мельниченко, ВСУ не сумели нанести тот ущерб, который хотели. На предприятии никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, но на месте падения обломков вражеского беспилотника работали оперативные службы.

«В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», — рассказал Мельниченко.

Губернатор Пензенской области в очередной раз напомнил местным жителям о том, что в Сеть нельзя выкладывать фото и видео с места падения обломков дрона ВСУ, а также как работают дежурные средства ПВО. Эту информацию представители киевского режима могут использовать против российских военных.