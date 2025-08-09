сегодня в 04:49

Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины, заявило, что украинская бригада «Хартия» несет значительные потери, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что командование украинских войск не хочет признавать больших потерь в бригаде «Хартия».

При этом в заявлении Miquiztli Force отмечается, что «…о пропавших без вести вообще нечего и говорить».

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ.