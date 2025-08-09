Мексиканские наемники рассказали о больших потерях ВСУ
Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины, заявило, что украинская бригада «Хартия» несет значительные потери, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что командование украинских войск не хочет признавать больших потерь в бригаде «Хартия».
При этом в заявлении Miquiztli Force отмечается, что «…о пропавших без вести вообще нечего и говорить».
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ.