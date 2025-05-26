Маскировочные сети и окопные свечи: как столичные НКО помогают бойцам СВО

Некоммерческие организации (НКО) Москвы поддерживают бойцов СВО вместе с неравнодушными москвичами и волонтерами. Они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, навещают военнослужащих в госпиталях, собирают гуманитарную помощь, готовят обеды и пишут письма поддержки, сообщается на сайте мэра столицы.

НКО «Центр помощи нуждающимся „ЛетитеБабочки“» образовалась из простой группы в социальной сети, в которой люди помогали защитникам в феврале 2022 года. Теперь в нее входят сразу несколько волонтерских структур. Для бойцов собирают специальное оборудование, плетут камуфляжные сетки, изготавливают маскхалаты, антидроновые одеяла, пакеты сухого душа и другие важные вещи.

Руководители и волонтеры организации — это в том числе участники СВО и ветераны боевых действий. Их опыт понадобился в разработке буксировочной мотоповозки. Особое внимание уделяют бойцам, вернувшимся к мирной жизни. В планах у НКО — развивать реабилитационный центр.

Важную деятельность ведет волонтерский корпус при центре поддержки семьи и детства «Ладошка счастья». Жители Новокосина и соседних районов помогают беженцам, участникам СВО и их семьям. В прошлом году они собрали более 2 тонн помощи.

Большая работа ведется в районе Преображенское, где сложилось устойчивое местное сообщество. Там собирают одежду для жителей ЛДНР, а также помощь от Восточного административного округа. Отдельное направление работы — помощь мамам и детям города Кременная в ЛНР. В начале 2024 года волонтеры зарегистрировали благотворительный фонд «Преображенская помощь».

Столичные НКО помогают не только бойцам, но и малоимущим семьям, молодежи, инвалидам, животным. Москва поддерживает социальные инициативы и выделяет финансовую помощь в рамках конкурса грантов мэра столицы.