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6 мая ВСУ предприняли вторую попытку прорваться в Курскую область. Предыдущая была в понедельник и обернулась для противника провалом, сообщает Mash .

Вечером во вторник украинские силы в составе группировки из 15-20 человек направилась к поселку Новый Путь со стороны Сумской области. Противник передвигался на пяти квадроциклах. Их прикрывали танки и дроны.

К счастью, ВС РФ выявили эти действия ВСУ. Российские войска ликвидировали группировку с помощью артиллерии, дронов и авиации.

Таким же способом ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области в понедельник. В результате ВС РФ уничтожили 70 украинских военных, 15 квадроциклов, танк и четыре машины.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Гермасимов доложил президенту России, что Курская область освобождена от ВСУ. Противник потерял в боях на этом направлении 76 тысяч военных.