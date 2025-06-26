Маркелов: на саммите НАТО открыто заговорили о провале Украины

Политолог Сергей Маркелов заявил, что главный итог саммита НАТО — признание поражения Украины, которое теперь даже не маскируют. Западные союзники Киева сменили риторику: вместо обещаний поддерживать «столько, сколько нужно» теперь звучат расплывчатые фразы вроде «мы мысленно с Украиной». Эксперт привёл высказывания западных политиков, демонстрирующие их реальное отношение к Киеву, сообщает «Царьград» .

Саммит НАТО в Гааге выявил резкий поворот в позиции Запада по украинскому вопросу. Организаторы отменили заседание Совета по Украине, лишили Зеленского слова в основной программе, а на официальном ужине и вовсе усадили его в стороне от других лидеров. Как пояснил Маркелов в беседе с Царьградом, европейцы осознавали, что Зеленский — «токсичная» фигура для Трампа. Отказать ему в участии они не могли, но постарались минимизировать его присутствие.

Интерес Европы к Украине также угасает. Вера в «стратегическое поражение России» исчезла, что отражается в документах НАТО: формулировки становятся все более размытыми. Хотя слово «Украина» в итоговой резолюции осталось, четких обязательств больше нет.

«Уже нет „Мы будем железно поддерживать Украину“, как это было на предыдущем саммите. Нет точных цифр и сроков, вещественных доказательств поддержки. Зато появились слова: „Будем искать возможность поддерживать Украину“, „Будем создавать условия для системного развития Украины“, — отметил Маркелов.

По его словам, эти осторожные формулировки свидетельствуют: Запад не хочет брать на себя конкретные обязательства. Главный вывод саммита — Украина проиграла, и это молчаливо признано.

Маркелов уточнил: все поняли, что Украина потерпела поражение, а Зеленский — неудачный лидер. Даже видимость поддержки исчезла. Для Трампа Украина — токсичная тема, поэтому Зеленского от него буквально прятали».

Зеленский, в свою очередь, пытался преувеличить значение встречи с Трампом, но слова американского президента говорили об обратном. Трамп ограничился фразой, что просто «хотел узнать, как у него дела», и почти не упоминал Украину в своих выступлениях.