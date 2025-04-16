Она поделилась, что она регулярно общается с военнослужащими, проходящими службу по контракту. По ее словам, это сильные, целеустремленные мужчины, и главное, что их объединяет — искреннее чувство долга перед Родиной.

«Поддержка военнослужащих — это государственный приоритет. И она ощутима: это и достойное денежное довольствие, и различные льготы для семьи, и возможность обучения. Кроме того, в Подмосковье запущена образовательная программа для участников специальной военной операции „Герои Подмосковья“, которая поможет бойцам найти себя в гражданской жизни, построить карьеру в органах власти, госкомпаниях или начать собственное дело. Это продолжение федеральной инициативы „Время Героев“, реализуемой в России по поручению Президента», — отметила депутат.

Линара Самединова добавила, что контрактная служба — это не только возможность служить Родине, но и стабильность, перспективы роста, возможность получить образование и профессию. Многие начинают как рядовые, а затем строят карьеру, осваивают новые специальности, становятся офицерами.

«Напомню, пункт отбора бойцов на военную службу по контракту находится в Балашихе. Это современный, удобно организованный центр, где каждый может получить всю необходимую информацию, пройти консультации, медицинское обследование, оформить документы — все в одном месте. Это снижает порог входа в профессию и делает путь к контрактной службе доступнее. Такой объединенный центр помогает организовать процесс качественно и уважительно по отношению к будущим защитникам Отечества», — заключила она.