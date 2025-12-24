сегодня в 16:37

Ликвидирован еще один беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен еще один дрон, который летел в сторону столицы. Это третий БПЛА за последние часы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков данного беспилотника.

Ранее Собянин рассказал, что перехвачены два БПЛА, которые пытались атаковать Москву.

В среду утром также 23 дрона противника сбили над Россией за 3 часа. В том числе один — над Московским регионом.

