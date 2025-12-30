Лидеры стран ЕС созвонились после атаки ВСУ на госрезиденцию Путина

После произошедшей атаки украинских сил на резиденцию президента России Владимира Путина, расположенной в Новгородской области, влиятельные европейские политики провели телефонные переговоры, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что целью обсуждения стала ситуация вокруг Украины, особенно после заявления Путина о возможном пересмотре подхода страны к переговорам.

В состоявшейся телефонной беседе приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, польский премьер-министр Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Содержание разговора остается конфиденциальным.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента России в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 беспилотника. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Российские системы ПВО успешно перехватили все дроны, и информация о пострадавших не поступала. Лавров подчеркнул, что, несмотря на атаку на резиденцию, Москва не планирует прекращать переговорный процесс с США, однако ее позиция на переговорах будет скорректирована.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не атаковали госрезиденцию Путина. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к случившемуся.

