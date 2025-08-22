Лидер Северной Кореи провел торжественную церемонию для участников СВО
Ким Чен Ын наградил военных КНДР за освобождение Курской области
В штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи прошла церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, участвовавшим в боевых действиях на территории Курской области.
Как сообщает ЦТАК, на мероприятии присутствовали члены Центрального военного комитета ТПК, высшие офицеры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений, а также семьи погибших военнослужащих.
Церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о погибших.