Лидер Северной Кореи провел торжественную церемонию для участников СВО

сегодня в 05:05

В штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи прошла церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, участвовавшим в боевых действиях на территории Курской области.

Как сообщает ЦТАК, на мероприятии присутствовали члены Центрального военного комитета ТПК, высшие офицеры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений, а также семьи погибших военнослужащих.

Церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о погибших.