Летели «стаями» по 7 штук: какими дронами ВСУ ударили по Ленобласти ночью

сегодня в 09:40

ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары по Ленинградской области с помощью беспилотников «Лютый». Их запускали из Черниговской и Ровенской областей Украины, сообщает SHOT .

Беспилотники летели «стаями» по 7 штук. Их запускали почти раз в час. Каждый БПЛА был начинен 7 кг пластита.

Утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО сбили над регионом свыше 30 украинских дронов. В порту Приморск вспыхнуло одно из судов, на нем сработала система пожаротушения.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково все еще введены ограничения на прилет и вылет самолетов. Задержаны примерно 90 рейсов, почти 40 отменили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.