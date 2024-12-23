Переговоры Киева и Москвы — неизбежность. Украинским политикам необходимо быть готовыми к ним на фоне того, что Дональд Трамп выиграл на выборах президента Соединенных Штатов, заявил советник главы офиса президента соседней страны Сергей Лещенко во время выступления на телемарафоне, сообщает ТАСС .

В Соединенных Штатах произошли изменения. Согласно им, Украине нужно быть готовыми начать диалог с РФ. В грядущих переговорах Киеву «необходимо быть сильным», считает Лещенко.

При этом он добавил, что вряд ли произойдет подписание «ни Минска, ни Стамбула». Соответственно, таких договоренностей, как в 2015 году в Белоруссии или в 2022 году в Турции, достигнуты не будут.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Москва была готова провести мирные переговоры. Однако Киев трижды от них отказывался.