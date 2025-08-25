Лавров высмеял заявления о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ заводе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг появившиеся заявления о том, что ВС РФ якобы ударили по заводу, производящему кофемашины, сообщает «Царьград» .

По его словам, российская армия никогда специально не выбирает своими целями объекты, не имеющие отношения к военным Украины. У разведки есть достоверные сведения по данным вопросам.

«Понимаю, что некоторые люди слишком наивны: увидев кофемашину „на витрине“, они сразу думают, будто именно здесь ее и производят», — иронично подметил Лавров в интервью NBC News.

Также ранее Сергей Лавров заявил, что в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин с американским коллегой Дональдом Трампом четко отметил позицию страны, которая готова продолжать мирные переговоры с Украиной, возобновившиеся весной этого года в Турции.