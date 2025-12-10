сегодня в 13:00

Лавров: РФ признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области

РФ искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Между странами есть большие перспективы сотрудничества, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает ТАСС .

РФ и КНДР могут сотрудничать в разных сферах. Страны могут вместе работать в рамках ООН, отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, РФ развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей на основе договора, который подписан главами двух государств летом 2024 года.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го российские войска выбили противника из региона.

6 декабря умер посол России в КНДР Александр Мацегора. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину.

