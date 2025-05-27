Ответные атаки РФ по военным объектам на Украине естественны после ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре. «Преступник должен быть наказан», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает РИА Новости .

Президент Украины Владимир Зеленский «вместе с хунтой» прекрасно осознают, за что «получили». Еще они понимают, что ВС РФ атаковали только военные объекты и те, которые применяют украинские войска.

При этом Киев атаковал гражданские объекты.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли ответные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Это произошло после того, как Киев атаковал мирных жителей РФ.