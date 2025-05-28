Лавров назвал главные условия для урегулирования конфликта на Украине

Возвращение к безъядерному статусу Украины, а также к ее нейтральному и внеблоковому положению являются одними из главных условий для того, чтобы текущий конфликт завершился, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости .

«Насчет членства в НАТО — напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерацией, и всеми остальными членами международного сообщества», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, именно перечисленные клятвенные обещания нарушил нацистский режим на Украине. Возвращение к выполнению обещаний является одним из ключевых требований Москвы, которое позволит завершить текущий конфликт.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает завершение конфликта к июню 2026 года. Он также настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и допускает, что на этих переговорах может присутствовать американский лидер Дональд Трамп.