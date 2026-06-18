Квартиру ветерана СВО Кирилла Комова из Балашихи адаптировали под его потребности

Новые оконные блоки и программа «умный дом» появились в квартире ветерана боевых действий Кирилла Комова из Балашихи. Пространство гостиной, кухни и ванной полностью адаптировали под его потребности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поддержка участников специальной военной операции и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья — один из приоритетов Единой России.

«Большое внимание уделяется социальной адаптации и реабилитации наших участников специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий. Работаем в этом отношении системно. Это касается и новых проектов благоустройства, и проектов дорожного строительства. Все социальные объекты обязательно оборудуются элементами безбарьерной среды», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Кирилл Комов проходил срочную службу, а после начала специальной военной операции сразу отправился в зону боевых действий. В 2022 году молодой человек получил тяжелое ранение при выполнении служебной задачи. После Кирилл Комов перенес несколько операций и длительный курс реабилитации.

«Мы очень благодарны за адаптацию. Кирилл может самостоятельно готовить на плите, самостоятельно мыть, а коляска ему не будет мешать. И дверь в санузле: помимо того, что расширили дверной проем, еще и заменили обычную дверь на дверь-купе», — отметила мама Кирилла Екатерина Павлюк.

Кроме адаптации жилья, участникам СВО оказывается содействие в социальной и профессиональной реабилитации. Кирилл Комов прошел переобучение для получения водительских прав на управление автомобилем, адаптированным для людей с тяжелыми ранениями.

«Надо говорить: вставай, делай! Налей себе воды, помой кружку, делай все, что можешь. Потому что, если ты можешь взять телефон и набирать сообщение, значит, ты можешь многое. Все начинается с малого», — поделился Кирилл Комов.

Создание доступной среды для участников и ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья — это одно из поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Необходимые условия должны быть созданы не только в квартирах, но и в общественных местах — офисах МФЦ и банках, больницах и магазинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.