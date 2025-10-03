Крымчанин передавал Украине данные о позициях ЗРК С-300 российской армии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма 1972 года рождения, который передавал Украине данные о позициях ЗРК С-300, расположенных на полуострове. Также у него изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Мужчину завербовала украинская разведка для сбора данных о ВС РФ и подготовки к совершению терактов. По заданию кураторов он изъял из схрона компоненты взрывчатки, а также передал вражеской стороне данные о позициях ЗРК С-300.

Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что с помощью знакомых вышел на украинских кураторов еще в 2022 году, когда только началась СВО. Что касается событий в Крыму в 2014 году, он всячески осуждал присоединение полуострова к России, в референдуме участия не принимал.

«Я делал кое-какие фотографии, машин каких-то военных, фотографировал ЗРК С-300, отправил с координатами. По заданию куратора мне нужно было взять из тайника взрывчатое вещество (я об этом узнал позже, когда увидел) и переложить в другое место. Я это сделал. При выполнении очередного задания меня арестовала ФСБ», — рассказал задержанный.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — государственная измена и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

