Военный корреспондент Александр Коц высказался о зверствах украинской армии в населенном пункте Николаево-Дарьино Курской области. Он назвал солдат ВСУ «натуральными карателями».

Коц опубликовал рассказ женщины по имени Надежда. Ее вывезли в тыл российские десантники. По словам местной жительницы, украинские солдаты убили ее мужа, когда он пошел набрать воды. Подвал, в котором пряталась семья, разбили. Они были вынуждены укрыться у соседки.

«Они взяли и застрелили его (мужа — ред.), просто так, ни за что. Похоронили его на родительском дворе», — вспоминает Надежда.

Женщина со слезами на глазах рассказала, что всех людей, кого убивали ВСУ, хоронили в собственных огородах. Все подвалы солдаты побили, забросали их гранатами.

«Натуральные каратели, хотя я три года старательно избегал этого штампа», — высказался Коц в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное нашли в подвалах жилых домов тела мирных жителей, замученных военными ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем смерть.