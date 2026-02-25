Кораблев заявил о смене тактики за годы спецоперации

Кораблев: тактика и техника СВО за четыре года кардинально изменились

Региональный руководитель «Ассоциации ветеранов СВО» по Симферополю и району Олег Кораблев заявил, что за четыре года спецоперации тактика боя и применение техники кардинально изменились, сообщает «Крым 24» .

По словам Олега Кораблева, в начале 2022 года боевые действия велись без широкого использования беспилотников и высокотехнологичных систем. Линия боевого соприкосновения тогда находилась значительно ближе, чем сейчас.

«В 2022 году линии боевого соприкосновения были гораздо ближе, чем сейчас. Сейчас это просто невозможно, нереально, потому что это чревато очень печальными последствиями», — отметил Кораблев.

Он подчеркнул, что в первые месяцы спецоперации дроны применялись в основном для разведки и имелись в ограниченном количестве. Сейчас беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий и существенно влияют на тактику на передовой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.