Координатор Макогон: двери фонда «Защитники Отечества» для бойцов всегда открыты

Спецоперация

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Макогон заявила, что для участников специальной военной операции двери фонда всегда открыты. Об этом сообщает Telegram-канал фонда помощи бойцам СВО.

«Мы каждый день знакомимся с новыми людьми. Мы нужны ребятам, а они нужны нам. Это наши наши друзья. Миссия нашего фонда — помогать ребятам. Двери нашего фонда всегда открыты», — сказала Макогон.

По ее словам, в фонд обратился участник СВО, который учебе в медицинском университете предпочел защиту Родины. После тяжелого ранения военнослужащий сомневался, что сможет продолжить обучение. Однако после после операций по восстановлению зрения ветеран поступил в медицинский колледж. Теперь его глаза полны счастья и радости.

Кроме того, социальный координатор фонда отметила стойкость, храбрость, мужественность и силу духа российских бойцов, которые в любой ситуации не готовы сдаваться.

