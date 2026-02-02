Координатор Макогон: двери фонда «Защитники Отечества» для бойцов всегда открыты

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Макогон заявила, что для участников специальной военной операции двери фонда всегда открыты. Об этом сообщает Telegram-канал фонда помощи бойцам СВО.

«Мы каждый день знакомимся с новыми людьми. Мы нужны ребятам, а они нужны нам. Это наши наши друзья. Миссия нашего фонда — помогать ребятам. Двери нашего фонда всегда открыты», — сказала Макогон.

По ее словам, в фонд обратился участник СВО, который учебе в медицинском университете предпочел защиту Родины. После тяжелого ранения военнослужащий сомневался, что сможет продолжить обучение. Однако после после операций по восстановлению зрения ветеран поступил в медицинский колледж. Теперь его глаза полны счастья и радости.

Кроме того, социальный координатор фонда отметила стойкость, храбрость, мужественность и силу духа российских бойцов, которые в любой ситуации не готовы сдаваться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.