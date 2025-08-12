Координатор атак БПЛА на гражданские объекты Курска Марченко осужден на 16 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор координатору атак БПЛА на гражданские объекты Курска Эльдару Марченко. Ему назначили 16 лет лишения свободы, сообщает ТАСС .

Мужчину признали виновным в передаче украинским спецслужбам координат гражданских объектов в Курской области, которые были атакованы беспилотниками ВСУ в 2023 году.

Первые 5 лет срока он должен будет отсидеть в тюрьме. Затем его переведут в колонию строгого режима. Решение в законную силу еще не вступило. Адвокаты осужденного заявили, что собираются подать апелляцию.

Сам Марченко свою вину не признал. Он также заявил, что не контактировал со спецслужбами Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для возможного нового нападения на Курскую область. Около 1,5 тыс. украинских военных заметили на границе с регионом.