Контрактникам ВС РФ напомнили о федеральных льготах и гарантиях

Россияне получают федеральные гарантии и льготы при заключении контракта на военную службу в зоне СВО. Среди них — единовременная выплата в 400 000 рублей, которую адресуют мобилизованным, «срочникам», другим гражданам или иностранцам, подписавшим договор на службу.

Контрактники также будут получать единовременную выплату, если они удостоились поощрения от правительства, президента России или государственных наград. На такую денежную помощь могут рассчитывать действующие или уволившиеся военные, которых представили к награде во время службы. Выплату проводит госорган, который представил бойца к поощрению или награждению, в течение месяца после публикации документа об утверждении награждения.

Размер выплат следующий: за поощрение правительством выплачивается 1 оклад месячного денежного содержания, за поощрение президентом — 2 оклада, за присвоение почетных званий или награждение знаками отличия — 3 оклада, а за награждение орденами, медалями и Георгиевским крестом (кроме юбилейных медалей) — 5 окладов.

Каждому военнослужащему по контракту, находящемуся в зоне спецоперации, также предусмотрены единоразовые выплаты за ранения. В зависимости от увечья армейцу могут выплатить от 100 000 рублей (за легкое ранение) до 3 000 000 рублей (за тяжкое ранение).

Военный также получит 4 миллиона рублей, если его боевая травма повлекла инвалидность. Выплата производится с учетом единоразовой выплаты за получение ранения.

Если участнику СВО диагностируют инвалидность, то кроме 4-миллионной выплаты ему также предоставят ежемесячную компенсацию. Она назначается в случае, если боец получил инвалидность из-за увечья во время службы — контузии, ранения, травмы. Размер этой выплаты индексируется каждый год.

По нынешним расценкам военные получают по 4 581,72 рубля за III группу инвалидности, 11 454,3 рубля за II группу и 22 908,62 рубля за I группу инвалидности.

Ежемесячная компенсация за инвалидность выплачивается участникам СВО независимо от времени наступления инвалидности, полученной из-за военных травм, увечий или заболеваний, а также уже получаемых им выплат.