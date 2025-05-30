Минобороны России заявило об освобождении Кондрашовки в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области. Село удалось освободить благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Запад», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Накануне, 29 мая, российское оборонное ведомство отчитывалось об освобождении сразу трех населенных пунктов в зоне СВО. Бойцы ВС России взяли под контроль Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее российские военные освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР.

Между тем на Украине заявили, что Россия начала использовать новый тип ударного БПЛА «Дань-М».