Кондиционер родителям участников СВО подарили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе представители местной Общественной палаты помогли с приобретением кондиционера родителям двух мобилизованных участников специальной военной операции, один из которых погиб. Поддержка оказана по инициативе Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Сыновей мобилизовали в октябре 2022 года. Три месяца они проходили обучение в Белоруссии, месяц — в Курской области, после чего попали на передовую под Луганском. Старший, Александр, командовал танковой бригадой, а младший, Сергей, был в пехоте. Через несколько месяцев он перестал выходить на связь. О том, что Сергея больше нет, нам сообщил старший сын. Ему было 39 лет. А Александр до сих пор находится в зоне СВО. По мере возможности приезжает в отпуск, навещает нас», — приводятся в сообщении слова отца бойцов, Николая Александровича.

Он поделился, что в последнее время его супруге стало тяжело переносить жару и духоту. Об этом стало известно социальным координаторам президентского Фонда «Защитники Отечества». Они обратились за помощью в Общественную палату Ленинского округа. С инициативой приобрести климатическую технику выступил общественник и предприниматель Шамиль Гамзатов. Он лично привез кондиционер домой к родителям бойцов и пожелал им крепкого здоровья.

«Мы курируем порядка 100 семей погибших и пропавших без вести, а также еще порядка 100 бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, которым нужна разного рода помощь. Стараемся регулярно поддерживать связь с каждой такой семьей, узнавать, какая требуется поддержка. Так, этой семье мы помогли не только техникой. Сейчас оформляем путёвку в санаторий для сына погибшего Сергея. Парню требуется реабилитация после болезни желудка», — рассказала социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» по Ленинскому округу Екатерина Медведева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.