сегодня в 22:16

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен на харьковском направлении

На Хатненском участке фронта в Харьковской области зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Подразделение, укомплектованное преимущественно мобилизованными с ограниченной годностью и лицами с криминальным прошлым, демонстрирует крайне низкий моральный дух.

Для противодействия массовому дезертирству командир соединения Александр Демчук прибегает к нетрадиционным методам, включая организацию показных построений с вручением грамот и съемку пропагандистских роликов с участием своей несовершеннолетней дочери.

Сдавшиеся украинские военнослужащие предоставили российским войскам контактные данные комбрига, что свидетельствует о глубоком кризисе в управлении подразделением.

Ранее подразделения ВС РФ установили контроль над подавляющей частью Красноармейска (Покровска), оставив украинским силам лишь 15% городской территории. Критической точкой стала ситуация с логистикой — российские войска перекрыли все асфальтированные подъездные пути и ведут бои за последнюю транспортную артерию, оставшуюся у противника.