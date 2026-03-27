Командира беспилотных сил ВСУ Бровди заочно приговорили к пожизненному за теракт

Командира Беспилотных сил ВСУ Роберта Бровди (позывной Мадяр) заочно посадили на пожизненное за теракт против журналистки «Первого канала» в Курской области. Первые 10 лет он отсидит в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима, рассказал корреспондент « Осторожно, новости » из здания военного суда в российской столице.

23 марта военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Мадяра к 18 годам колонии. Это наказание он понесет из-за нанесения украинскими боевиками ударов по топливным объектам России. Бровди обвиняли в содействии терроризму.

По данным правоохранителей, в марте 2025 года Мадяр, руководя 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ («Птахи Мадяра»), дал задачу дистанционно установить мины на трассах в Курской области. Это было сделано и рядом с населенным пунктом Забужевка.

25 марта при езде по трассе на мине ВСУ подорвалась машина УАЗ. В ней находилась съемочная группа «Первого канала».

Журналистка Анна Прокофьева была убита. Оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших получили ранения.

