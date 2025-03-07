Командир танка Т-72Б3 о модификациях: идем в ногу со временем для защиты экипажа

Командир танка Т-72Б3 с позывным Агрон рассказал, как экипаж поддерживает штурмовиков и модифицирует машины в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для успешного выполнения боевых задач танкисты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения прокладывают путь десантникам.

«Поддерживаем пехоту. Нужно подавить противника, чтобы ребята благополучно зашли, забрали тот или иной опорник», — сказал командир.

Он уточнил, что бойцы также занимаются модификацией техники, укрывают танки противодроновыми сетками, устанавливают РЭБы.

«Идем в ногу со временем, чтобы защитить себя и экипаж, более грамотно отработать», — добавил командир.

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. 100-процентная компенсация военной пенсии. Выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

О льготах

Пока военнослужащие сражаются на поле боя, защищая страну, поддержка их семей осуществляется на государственном уровне комплексно и масштабно. Власти заботятся о том, чтобы бойцы ВС РФ были спокойны и могли выполнять свой долг, ни на что не отвлекаясь.

В настоящее время широкий комплекс преференций и социальных гарантий обеспечивается военнослужащим и их близким. В число таких мер поддержки входят льготы по оплате коммунальных услуг, бесплатное посещение спортивных секций и развивающих кружков, а также предоставление путевок в оздоровительные учреждения для детей. Кроме того, дети участников СВО получают право на бесплатное школьное питание.

Особое внимание уделяется образованию детей военнослужащих. Ведущие университеты страны выделяют 10% бюджетных мест для детей участников спецоперации. При этом дети погибших или раненых военнослужащих получают право поступления без экзаменов. Такая система позволяет обеспечить качественное высшее образование для подрастающего поколения семей защитников Родины.

Решение жилищного вопроса стало также доступнее благодаря специальным условиям ипотечного кредитования. Через накопительно-ипотечную систему участники СВО и их близкие могут приобрести недвижимость с привлечением государственного финансирования.

Пункт отбора контрактников в Балашихе

Те, кто хочет отправиться на СВО и помочь соотечественникам защищать Россию, могут обратиться в единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны, который базируется в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Обратиться в этот центр, который работает по принципу «единого окна», могут граждане со всей России. Одним из преимуществ подписания контракта именно здесь является самая большая единовременная выплата от региона — 1 900 000 рублей. К этой же выплате также полагается разовое пособие от государства, размер которого на данный момент равен 400 000 рублей.

Узнать подробности можно по горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.