Освобождение населенного пункта Дачное в Днепропетровской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходило в непростых условиях, однако российские военные справились со всеми трудностями. Командир мотострелковой роты 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Игорь Пазуха рассказал детали взятия под контроль населенного пункта российскими военными, сообщает Минобороны РФ.

По словам Пазухи, бойцам пришлось нелегко, так как они преодолевали открытые пространства, долго шли в жару в тяжелом снаряжении, но их усилия оправдались. Теперь Дачное находится под контролем российской армии.

По словам командира роты, когда российские бойцы входили в первый дом, противники понимали, что им не выстоять. Видя, как бойцы ВС РФ методично занимают здание за зданием, украинские военные отступали, оставляя подготовленные позиции.

Россию в настоящее время защищают патриоты, которые безусловно любят страну и своих близких. Они подписывают контракт с Минобороны и идут служить в зону проведения специальной военной операции, не выдвигая никаких требований, потому что понимают: в трудные времена они должны встать на защиту своих семей и всей страны. Именно такие ребята и освободили от присутствия ВСУ Дачное.

Центр отбора бойцов на службу по контракту

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 работает новый центр, где можно заключить контракт с Минобороны на самых выгодных условиях в стране. Данный центр доступен не только для жителей Московского региона, а для граждан со всей страны.

Центр работает по принципу единого окна, в нем мужчины могут получить консультацию, пройти врачей, оформить бумаги и пройти курсы боевой подготовки с военными наставниками перед службой.

О деньгах

Что касается денег, сразу после подписания контракта с Минобороны военный получает 400 тысяч рублей от государства. Если же контракт был заключен в Подмосковье, то в дополнение к вышеуказанной сумме, но уже из регионального бюджета бойцу начисляется еще 2,6 млн рублей в качестве разовой поддержки. Таким образом, подписывать контракт с Минобороны в Балашихе выгоднее всего. Кроме единовременных начислений бойцы ежемесячно получают зарплату в размере от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от рода выполненных задач, наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.