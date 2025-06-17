Командир отряда спецназа «Ахмат» рассказал о выживании в операции «Поток»

Командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид рассказал о легендарной операции «Поток» в Курской области, а также о том, как пришлось выживать разведчикам, сообщает 360.ru .

Как отметил специалист, внутри трубы нельзя было засыпать, а воды было катастрофически мало. В какой-то момент бойцам пришлось разрезать собственные куртки, чтобы достать оттуда синтепон. Им можно было собрать конденсат и промочить губы.

Более того, командир поделился еще одной хитростью выживания в условиях нехватки воды.

«Когда у тебя такая сильная жажда, берут кусочек серебра, кладут на язык. И хотя бы слюна вырабатывается. Чтобы говорить между собой, приходилось иногда брать серебряное кольцо и класть его на язык. Просто чтобы что-то сказать», — добавил Аид.

Полная версия интервью ведущей Елены Кононовой и командиром спецназа «Ахмат» будет доступно 17 июня в 15:00 на всех площадках телеканала 360.ru.