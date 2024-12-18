Колледж «Подмосковье» передал свыше тонны гумпомощи для бойцов в зоне СВО

В колледже «Подмосковье» прошла передача посылок и писем, собранных в рамках благотворительной акции «Новогодняя посылка для бойца СВО». Силами семей обучающихся и сотрудников колледжа было собрано более тонны продуктов питания, теплых вещей, медикаментов и предметов первой необходимости для наших военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовали общественные деятели Светлана Сазонова, чей сын обучается в колледже «Подмосковье» и Нелли Беленкина. Они сердечно поблагодарили студентов за их неравнодушие, проявленную гражданскую ответственность и чуткое, сердечное отношение к нуждам наших защитников.

Волонтерство за последние годы стало значимым социальным явлением, которое переросло из инициативы небольших групп энтузиастов в масштабное общественное движение. Сегодня волонтеры оказывают активную поддержку участникам СВО и семьям мобилизованных. Среди добровольцев можно встретить самых разных людей со всей страны, объединённых общим стремлением помогать другим и вносить вклад в улучшение окружающего мира.

Студенты, их родители, бабушки, дедушки, а также сотрудники колледжа «Подмосковье» тоже участвуют в этой важной миссии.

«Мы активно принимаем участие во всех волонтерских акциях и проектах и всегда стараемся помочь тем, кто в этом нуждается.

Ребята написали множество писем тем, кто выполняет свой долг на передовой. Это как письма на фронт, так и послания бойцам, находящимся на лечении в госпитале», — сказал представитель учебного заведения.

Благодаря поддержке общественных организаций, все эти письма в кратчайшие сроки попадут прямо в руки наших защитников, вместе с продуктами питания и теплыми вещами, собранными усилиями студентов, их семей и сотрудников колледжа.

В пресс-службе ведомства добавили, что во время проведения мероприятия в холле работала выставка «СПО для СВО», где были представлены предметы, входящие в гуманитарные сборы для наших бойцов: маскировочные сети, печки-буржуйки, печенье, теплые носки и варежки, а также письма, открытки и сувениры к празднику, изготовленные руками студентов нашего колледжа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.