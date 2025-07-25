Количество раненых в Сочи после атаки БПЛА выросло до 13
После атаки дронов ВСУ число пострадавших в Сочи увеличилось. В больницы обратились еще два человека, сообщает KrasnodarMedia.
Обратившимся оказали амбулаторную помощь.
Таким образом, в итоге атаки два человека погибли, еще 13 пострадали
Четверо пострадавших доставлены в больницы, один из них с помощью санавиации перевезен в краевую клинику. Остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за атаки беспилотников погибли две женщины в Сочи.