сегодня в 07:30

Количество раненых в Сочи после атаки БПЛА выросло до 13

После атаки дронов ВСУ число пострадавших в Сочи увеличилось. В больницы обратились еще два человека, сообщает KrasnodarMedia .

Обратившимся оказали амбулаторную помощь.

Таким образом, в итоге атаки два человека погибли, еще 13 пострадали

Четверо пострадавших доставлены в больницы, один из них с помощью санавиации перевезен в краевую клинику. Остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за атаки беспилотников погибли две женщины в Сочи.