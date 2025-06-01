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Клишас связал подрыв моста в Брянской области с терроризмом Киева

Председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас прокомментировал подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области. Он назвал киевский режим террористическим и предложил создать обширную буферную зону, сообщает ТАСС .

По словам Клишаса, Украина находится под управлением «террористической группировки». Он отметил, что страна превратилась «в террористический анклав без границ».

Сенатор считает, что у Украины пропали признаки государства, а ее органы власти утратили легитимность.

Клишас призвал ответить на подрыв моста созданием обширной буферной зоны, дабы террористы не смогли проникнуть на российскую территорию в будущем. Также он заявил о необходимости тотальной денацификации, демилитаризации и переучреждении Украины.

Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд. Погибли 7 человек. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что причина обрушения — подрыв.