Кличко признал, что киевское ПВО беззащитно перед российскими ракетами и БПЛА

сегодня в 16:31

Кличко заявил, что у ВСУ нет возможности отражать атаки с воздуха по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild рассказал, что у систем ПВО нет ресурсов для отражения атак с воздуха даже по столице Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Кличко добавил, что обстановка с электро- и водоснабжением в Киеве критическая.

До этого мэр столицы противника порекомендовал жителям города уехать из города. Им посоветовали перебраться поближе к альтернативным источникам снабжения электричеством и теплом на фоне проблем с поставками электричества, отопления.

Утром 11 января украинская энергетическая компания ДТЭК рассказала о продолжении аварийных отключений света в ряде районов Киева. Без электричества остались жители левого берега.

