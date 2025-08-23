сегодня в 13:37

Киев активно ведет вербовку россиян через WhatsApp* и Telegram

Украинская сторона активно использует популярные мессенджеры для WhatsApp* и Telegram привлечения россиян к незаконной деятельности. Вербовка граждан ведется активная, об этом сообщила ФСБ, пишет ТАСС .

Как утверждают в ведомстве, представители украинских спецслужб систематически работают в интернет-пространстве, включая социальные сети и такие платформы, как Telegram и WhatsApp*. Их цель — склонить граждан РФ к участию в диверсионных и террористических актах.

Завербованных граждан принуждают совершать серьезные преступления, квалифицируемые как тяжкие и особо тяжкие.

Российская ФСБ заявила, что спецслужбы Украины манипулируют доверчивыми людьми, заставляя их совершать серьезные преступления, за которые полагается длительное тюремное заключение.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.