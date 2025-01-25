Келлог: Украина потеряла в конфликте больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме

Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери ВСУ в конфликте на Украине превысили общее количество военных США, погибших в Корейской и Вьетнамской войнах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — отметил он.

ВСУ за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

За все время проведения СВО совокупные потери противника составили почти 30 тысяч единиц спецтехники, свыше 20 тысяч артиллерийских систем и минометов, более 20 тысяч танков и бронемашин, около 1,5 тысяч РСЗО, почти 600 комплексов ПВО, 39 тысяч БПЛА, а также 934 единицы авиационной техники, включая самолеты и вертолеты.