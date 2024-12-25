Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube охарактеризовал ситуацию на Украине как катастрофическую, сообщает «Царьград» .

Он указал на растущее число сообщений о деморализации украинских вооруженных сил, что свидетельствует о снижении их боеспособности. По словам Меркуриса, военно-политическая обстановка в стране ухудшается, и она движется к настоящей катастрофе.

«Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны», — отметил эксперт.

Подобные взгляды разделяет и бывший американский разведчик Скотт Риттер. В беседе на YouTube-канале Judging Freedom он заявил, что Россия продолжит свое наступление, а Украине остается лишь «умереть», что, по его наблюдениям, у страны получается достаточно успешно.

Когда у Риттера спросили о будущем Украины, он резко ответил, что страна движется «прямо в ад», подчеркивая мрачные перспективы ее существования.

Тем временем издание Advance сообщило, что к 2025 году в Европе может сформироваться неформальная политическая коалиция, стремящаяся к мирному разрешению конфликта на Украине.

Стоит также отметить, что летом президент Владимир Путин озвучил условия для прекращения боевых действий, среди которых вывод противника с новых российских территорий и отказ Украины от НАТО.