«КамАЗ» передали жители Павловского Посада в поддержку землякам в зоне СВО

18 сентября в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения ВДВ жителями Павловского Посада был передан еще один важный подарок — «КамАЗ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая техника незаменима на фронте: перевозка людей, грузов, эвакуация и множество других задач.

«Теперь этот автомобиль будет служить нашим бойцам на передовой. Спасибо Межрегиональному фонду поддержки ветеранов боевых действий в лице нашего земляка с позывным „Тафгай“ за помощь в приобретении. Отдельные слова благодарности нашим демобилизованным землякам, участникам СВО Василию и Олегу, которые помогли перегнать автомобиль прямо в расположение части» — сказал Председатель Совета депутатов Роман Тикунов.

Также землякам из Павловского Посада в легендарную 45-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения ВДВ были доставлены 2 тонны сладкой газировки. Для бойцов на передовой получение таких напитков становятся настоящим праздником. Сладкого в сложных боевых условиях всегда не хватает.

«Важно, чтобы бойцы чувствовали заботу и знали, что дома о них помнят. Большое спасибо за эту помощь Илье Исаковичу — именно благодаря его поддержке удалось закупить и отправить такую большую партию. Отдельная благодарность нашему земляку с позывным „Тафгай“ из Межрегионального фонда поддержки ветеранов боевых действий» — отметил Роман Игоревич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.