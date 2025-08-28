Каллас вызвала представителя РФ в результате «российского удара» по миссии ЕС

В Брюсселе вызвали представителя России после повреждения офисов ЕС в Киеве

В связи с предполагаемым ущербом, нанесенным офисам Евросоюза в Киеве в результате «российского удара», глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о вызове Карена Малаяна — исполняющего обязанности российского постоянного представителя при ЕС в Брюсселе, сообщает «Царьград» .

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о том, что киевский офис делегации Евросоюза предположительно пострадал от ночных ракетных ударов, однако никто из сотрудников не был ранен.

Каллас также написала в социальной сети X, что связалась с коллегами из представительства ЕС на Украине в Киеве после того, как, по ее словам, здание оказалось повреждено вследствие российского удара.

«Ни одно дипломатическое учреждение не должно становиться целью. В ответ мы вызываем и. о. постоянного представителя России при Европейском союзе в Брюсселе», — отмечается в ее публикации.

Российское министерство обороны неоднократно заявляло, что российские военные не атакуют гражданские объекты. Целью ударов российской армии являются исключительно военные объекты, места скопления военнослужащих и пункты управления вооруженных сил.