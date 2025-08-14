Как ветераны обучают новых бойцов в пункте отбора на контрактную службу «Витязь»

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин вместе с Героем России, участником первого потока программы Президента «Время Героев» Андреем Митяшиным проверили, как военнослужащие с опытом учат молодых бойцов сохранять жизнь себе и своим товарищам, передает пресс-служба партии.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева было принято решение организовать учебку на базе пункта отбора на военную службу по контракту «Витязь» в Балашихе.

Работу Центра в части подготовки кандидатов курирует лично Герой России, президент Ассоциации социальной защиты «Братство краповых беретов» Сергей Лысюк. Подготовка к службе идет под руководством ветеранов и действующих бойцов легендарного Центра специального назначения «Витязь».

«Своими глазами увидел, что это не просто „курс молодого бойца“. Военнослужащие с реальным боевым опытом учат не просто стрелять, а мыслить, как воин: выполняя задачу, сохранить собственную жизнь и жизнь боевых товарищей», — сказал Геннадий Панин.

Инфраструктура центра включает: стрелковые тиры, спортзал, полосу препятствий, открытые и закрытые площадки для тренировок, оборудованные учебные классы. Центр примыкает к лесным угодьям, которые используются в учебно-тренировочном процессе.

«Элементы полосы препятствий проектируются на основе опыта подготовки подразделений специального назначения, в том числе зарубежных стран. На „поле боя“ — трофейная техника ВСУ. Отсюда военнослужащие уезжают на все направления проведения специальной военной операции. Некоторые из них, прибывая в отпуск, заезжают к своим наставникам в „Витязь“, чтобы поблагодарить как за боевой опыт, так и за навыки оказания первой медицинской помощи», — добавил Геннадий Панин.

От регионального отделения партии «Единая Россия» в Центр «Витязь» передали три современных 3Д-принтера, которые используют в «производстве» учебного пособия для военнослужащих.

Геннадий Панин поблагодарил весь личный состав пункта отбора «Витязь» и ответил на вопросы по мерам поддержки семейвоеннослужащих.

«Мы прекрасно понимаем: чтобы они могли полностью сосредоточиться на службе, нужна уверенность в том, что их близкие находятся под защитой государства, и им оказывается всевозможная поддержка в решении вопросов», — подытожил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.