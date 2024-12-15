Кадыров пригрозил ВСУ мощными ударами в ответ на атаку территории Чечни

15 декабря в столице Чеченской Республики — в Грозном — сработали системы ПВО и успешно нейтрализовали два беспилотника ВСУ. Еще один БПЛА упал на территории подразделения «АХМАТ-Грозный» республиканского управления Росгвардии, обошлось без жертв, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также выступил с жестким предупреждением: в случае повторных атак беспилотников по чеченской территории ответные действия со стороны чеченских подразделений будут более разрушительными. Удары будут наноситься прицельно по выявленным скоплениям личного состава противника.

Кадыров также рассказал, что российские воздушно-космические силы осуществили точечный удар ракетами «Искандер» по военному объекту в Харькове около полудня. По имеющимся данным, были ликвидированы порядка 200 военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Этому предшествовала успешная разведывательная операция, в ходе которой были выявлены места массового сосредоточения украинских военных. Соответствующие данные были оперативно переданы в профильные подразделения, как сообщил Кадыров.

Ранее сообщалось, что жители Грозного слышали взрывы после того, как заметили в небе над городом беспилотник ВСУ.