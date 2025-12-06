Кадыров назвал удар МО РФ более чем исчерпывающим ответом киевскому террору

Минувшая ночь станет памятной для украинской стороны. Российские войска нанесли высокоточные массированные удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим его функционирование, в различных украинских регионах, такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что целями российских ударов стали хранилища авиационных боеприпасов и ракет, расположенные под землей, военные аэродромы, производственные площадки беспилотников, а также ремонтные базы и логистические центры вооруженных сил, системы противовоздушной обороны и военные объекты в портах и железнодорожные станции, через которые поступают грузы от НАТО.

Также были поражены крупные энергетические объекты, обеспечивающие работу военной промышленности в различных регионах Украины. Ночные удары прошли по объектам, где сосредоточена военная техника.

По словам Кадырова, атака началась в 00:40 минут по московскому времени — удары пришлись на города Чернигов и Фастов. Мощные взрывы прогремели на территории одиннадцати областей: Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и ряда других регионов. С ночи и до девяти утра по свыше 60 объектам были произведены удары с применением беспилотников «Герань», а также ракетных комплексов «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». Тыловым позициям противника нанесен серьезный ущерб.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь „адской“, сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Грозный, Кадыров заявил, что «противника ждет подарок».

