Известный украинский актер Максим Нелипа погиб на СВО

Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб в зоне спецоперации. Он сражался на стороне ВСУ, и скончался в бою, сообщает « Политика Страны » со ссылкой на публикацию супруги артиста в социальных сетях.

Нелипу отправили на боевое задание. 12 мая он был убит. Точную информацию о гибели выясняют.

Нелипа обрел популярность еще во времена КВН. До СВО он принимал участие в украинском «Дизель шоу». Вступил в ВСУ в марте 2022 года.

Ранее украинский театр подтвердил гибель украинского актера Петра Великого. Он в составе ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области и был там убит российскими солдатами. Мужчина работал в Черниговском драмтеатре 20 лет.