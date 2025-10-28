Известные актеры привезли гумпомощь для бойцов СВО в ресурсный центр в Химках

Актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, известные по сериалам «Солдаты», «Склифософский» и другие, привезли в ресурсный центр Химок гумпомощь для бойцов СВО. Артисты присоединились к акции «Доброе дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Периодически мы с коллегами делаем подобные сборы, работаем адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что мы — единый народ. Несмотря на возраст, национальность и другие различия, мы должны держаться друг за друга и помогать нуждающимся», — подчеркнул актер Антон Эльдаров.

В посылках — все самое необходимое: теплая одежда, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, трогательные детские письма, которые согреют сердца бойцов не хуже шерстяных носков.

Артисты сами сортировали и упаковывали посылки. Уже в ближайшее время груз отправится на передовую.

«Сегодня впервые пробовали сами сортировать и упаковывать, хотя гуманитарную помощь привозим регулярно. Такие добрые акции объединяют людей, делают их добрее и отзывчивее», — отметил актер Иван Моховиков.

За время проведения специальной военной операции из Химок на передовую отправлено более 600 тонн гумгрузов. Сделать доброе дело и помочь фронту может каждый желающий. Принести гуманитарную помощь можно в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18Б и в местное отделение партии «Единая Россия» на проспекте Мельникова, 12.

График работы: пн-чт 9:00–18:00 и пт 9:00–16:45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.