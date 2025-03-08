Из Украины уехали специалисты по связи, обрабатывающие данные со спутников

Time: работавшие со спутниками американские специалисты уехали из Украины

Иностранные специалисты, которые собирали, обрабатывали и передавали разведывательную информацию ВСУ со спутников, уехали из Украины. Там «никого не осталось», сообщает Газета.ru со ссылкой на материал Time.

Источник журнала не раскрыл, из каких государств на Украину приезжали эти специалисты.

До этого The Washington Post сообщало, что Соединенные Штаты перестали передавать ВСУ фотографии с коммерческих спутников. Такое распоряжение дала космическая разведка Пентагона.

Соединенные Штаты запретили Украине получать доступ к фотографиям Земли через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Благодаря этой информации ВСУ занимались наведением дронов, артиллерии, а также выбирали цели для атак на территории РФ.

Утром 8 марта национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило отказ в предоставлении доступа Украине к спутниковой информации. Такое решение приняли в рамках директивы администрации о поддержке Киева.