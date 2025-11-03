сегодня в 07:27

Из Суджи Курской области вывезли трупы 300 погибших от рук боевиков ВСУ

Трупы 300 погибших от рук украинских солдат жителей Суджи в Курской области вывезли и отдали близким. Об этом РИА Новости рассказал работник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.

Тела были вывезены с приграничной территории. Сначала их транспортировали в морг, там организовывали экспертизы, опознания и затем отдавали родственникам.

Кроме эвакуации, в середине августа начали проводить поисковые мероприятия. В рамках них нашли и эксгумировали трупы 112 жителей Суджи, которых убили боевики ВСУ.

Украинские солдаты вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го российские войска выбили противника из региона и полностью его освободили.

