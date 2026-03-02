Из Дмитровского округа отправили 7 тонн помощи в зону СВО

Гуманитарный груз весом более 7 тонн направили из Дмитровского округа в расположение подразделения 6-й мотострелковой дивизии на Константиновском направлении. В сборе участвовали волонтеры, предприниматели, образовательные учреждения и жители сельских территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основу волонтерского движения в округе составляют жены, матери, сестры и вдовы военнослужащих. Руководитель местного отделения «Комитета семей воинов Отечества» Кристина Веселкова рассказала, что сбор организовали общественные объединения «Комитет семей воинов Отечества» и «Надежный тыл». В этом году участницы дважды лично доставляли помощь бойцам. Груженый КАМАЗ прибыл к месту назначения через сутки после отправки.

«Сбор гуманитарной помощи — это ежедневный труд, который ложится на плечи родных наших защитников. Мы обращаемся к предпринимателям и жителям округа и всегда чувствуем поддержку администрации. Присоединиться может любой неравнодушный житель», — отметила Кристина Веселкова.

К акции присоединились трудовые коллективы и детские сады №2 «Жемчужинка» и №12 «Юный строитель». Сотрудники приобрели продукты, а воспитанники передали военнослужащим рисунки. Жительницы Синькова из группы «Все для победы – Дмитровский округ» изготовили и отправили 30 теплых одеял. С ноября прошлого года они передали на фронт 1600 изделий. Материалы помог приобрести первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.

В состав груза вошли сухой лес и пиломатериалы для обустройства позиций, парты и стулья от Хотьковской школы №5, а также продукты и домашняя выпечка. Древесину оплатили благотворители Сергей из Дмитрова и Антон из Владимира, которые поддерживают бойцов на протяжении трех лет.

«Помощь из Дмитрова поступает оперативно. Даже в самых сложных условиях к нам приезжали дмитровские волонтеры», — подчеркнул боец с позывным «Смак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.